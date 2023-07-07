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Знаменитый американский предприниматель и миллиардер Илон Маск не только готовится к бою с другим своим коллегой, Марком Цукербергом, но и делает смелые заявления, касающиеся развития автопилота в электромобилях Tesla. По мнению Маска, компании удастся достичь максимального, пятого уровня автопилота, не требующего не только участия, но и контроля человека, «позднее в этом году». В качестве минимальной планки бизнесмен задает достижение четвертого уровня автопилота. Четвертый уровень предусматривает специальную разметку и дорожную инфраструктуру, при наличии которой водитель может не контролировать процесс движения автомобиля. Третий предусматривает необходимость быть в любой момент готовым взять руль, и, соответственно, управление на себя. Сейчас в Tesla реализован только второй уровень, при котором водитель обязан постоянно держать руки на руле.
Ранее Маск неоднократно давал прогнозы по поводу достижения компанией пятого уровня автопилота, но ошибался в сроках. Впрочем, как показывает пример другой компании миллиардера, SpaceX, Илон обычно бывает неправ именно касательно сроков, а вот возможность технической реализации тех или иных задач он оценивает верно. И если его многоразовые ракеты успешно летают, пусть и позднее, чем планировалось изначально, высока вероятность того, что и беспилотные автомобили будут ездить без участия и контроля человека. Когда же технические проблемы будут устранены, останется разобраться с юридическими вопросами.