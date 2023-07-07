Эксперты, впрочем, сомневаются в возможностях компании соблюсти сроки

реклама

Знаменитый американский предприниматель и миллиардер Илон Маск не только готовится к бою с другим своим коллегой, Марком Цукербергом, но и делает смелые заявления, касающиеся развития автопилота в электромобилях Tesla. По мнению Маска, компании удастся достичь максимального, пятого уровня автопилота, не требующего не только участия, но и контроля человека, «позднее в этом году». В качестве минимальной планки бизнесмен задает достижение четвертого уровня автопилота. Четвертый уровень предусматривает специальную разметку и дорожную инфраструктуру, при наличии которой водитель может не контролировать процесс движения автомобиля. Третий предусматривает необходимость быть в любой момент готовым взять руль, и, соответственно, управление на себя. Сейчас в Tesla реализован только второй уровень, при котором водитель обязан постоянно держать руки на руле.

рекомендации Круто подешевел iPhone 14 Plus 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -40000р на iPhone 14 Pro iPhone 14 по цене 12го - смотри 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее Маск неоднократно давал прогнозы по поводу достижения компанией пятого уровня автопилота, но ошибался в сроках. Впрочем, как показывает пример другой компании миллиардера, SpaceX, Илон обычно бывает неправ именно касательно сроков, а вот возможность технической реализации тех или иных задач он оценивает верно. И если его многоразовые ракеты успешно летают, пусть и позднее, чем планировалось изначально, высока вероятность того, что и беспилотные автомобили будут ездить без участия и контроля человека. Когда же технические проблемы будут устранены, останется разобраться с юридическими вопросами.