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Как сообщают тематические ресурсы со ссылкой на информацию, полученную от надежных инсайдеров, процессоры Intel Arrow Lake с высокой долей вероятности будут производиться на мощностях тайваньского полупроводникового гиганта TSMC. Ранее компания планировала использовать для них собственный техпроцесс Intel 20A, но два инсайдера независимо друг от друга получили сведения о том, что намерения изменились: Arrow Lake будут выпускаться по технологическим нормам TSMC N3B.
По предположениям экспертов, Intel снова не может освоить новый техпроцесс в назначенные сроки: вероятно, уровень брака остается недопустимо высоким. Здесь можно вспомнить пресловутый «14-нанометровый» техпроцесс, по которому компания производила множество поколения своих процессоров, пока наконец не освоила 10-нанометровую технологию производства. Возможно, именно стремление выпускать полупроводниковую продукцию собственными силами является одной из главных проблем Intel – конкуренты фирмы, такие, как AMD и NVIDIA, не стесняются прибегать к услугам TSMC. И именно TSMC является наиболее продвинутым производителем чипов на планете, первым осваивающим тонкие техпроцессы.