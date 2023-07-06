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Российский маркетплейс Ozon начал работать в Армении
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Как сообщают российские СМИ, маркетплейс Ozon начал работать на очередном рынке – воспользоваться площадкой теперь смогут жители Армении. На первом этапе доставка покупок будет занимать в среднем около одной недели, но в дальнейшем компания планирует расширять и совершенствовать свою логистическую сеть на территории страны. Ассортимент пока в Армении доступен не весь, но, как выяснили журналисты, подавляющая его часть. Всего на Ozon представлено почти 200 миллионов товарных наименований.

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Ozon – наиболее старый среди крупнейших российских маркетплейсов. По обороту он уступает Wildberries, но обладает более хорошей репутацией и не был замечен в различного рода скандалах. Если же говорить о Wildberries, то компания неоднократно оказывалась в центре странных историй. Так, в первый раз представитель Минпромторга обвинил маркетплейс в том, что он превращается в канал сбыта контрафактной продукции. Во второй – журналисты нашли записи с видеокамер, подтверждающие, что сотрудников складов заставляют раздеваться до трусов, чтобы те не вынесли на себе товары. В третий – из-за штрафов случилась забастовка владельцев и сотрудников точек выдачи. Ozon в подобных скандалах не фигурирует, а потому хоть и уступает Wildberries по обороту, воспринимается потребителями с положительной стороны.

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#россия #ozon #маркетплейсы
Источник: ixbt.com
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