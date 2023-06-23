Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Эксперт назвал две самые угоняемые модели автомобилей в России
Обе весьма популярны у таксистов и не только у них
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

Казалось бы, с широким распространением дорожных камер и видеорегистраторов, а также транспондеров и различных миниатюрных «маячков», отслеживающих расположение автомобиля, проблема угона должна была отойти на второй план. Тем не менее, злоумышленники также адаптируются к быстро меняющимся условиям, поэтому машины по-прежнему угоняют достаточно часто, перепродавая их в дальнейшем нелегальным авторазборкам.

реклама

Как сообщил журналистам «Газеты.Ru» глава «Лаборатории Андрея Кондрашова» и эксперт по защите от угона Андрей Кондрашов, двумя наиболее угоняемыми автомобилями в России в настоящий момент являются Hyundai Solaris и Kia Rio. Это весьма надежные модели, популярные как у таксистов, так и у граждан, чья профессиональная деятельность не связана с перевозкой пассажиров. Популярность упомянутых машин среди угонщиков во многом связана с высоким спросом на запчасти и комплектующие для них. Например, таксомоторные парки и таксисты, работающие на личных авто часто прибегают к использованию при ремонте бывших в употреблении запчастей, чтобы снизить свои затраты. При этом многие частные авторазборки без каких-либо вопросов приобретают и перепродают комплектующие, снятые с украденных машин. С этой тенденцией с переменным успехом борются правоохранительные органы, но полностью искоренить подобные явления вряд ли удастся.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #автомобили #угон
Источник: ixbt.com
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

О монете Sui - прогноз цен на 2023 год, анализ тенденций и будущего движения
В Matrixport предсказывают завершение стремительного роста Bitcoin
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Австралия расторгла 99-летний договор на аренду земли с РФ
114
В Сети появились кадры горящего в результате поражения FPV-дроном ЗРК Avenger с последующей детонацией зенитных ракет
1
Погибший на батискафе «Титан» генеральный директор не хотел нанимать «50-летних белых парней»
20
Украина может использовать замедленное контрнаступление в свою пользу - ISW
12
Micron начала отправку образцов UFS 4.0 с 232-слойной памятью — массовое производство в этом году
+
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил РСЗО «Град» ВСУ, вызвав произвольную детонацию снарядов
+
Первый твердотельный накопитель FireCuda 540 с PCIe 5.0 от Seagate появился в ассортименте магазинов
+
Перехват дальнобойной ракеты Storm Shadow комплексом "Панцирь-С1" попал на видео
2
ASML столкнётся с новыми ограничениями на экспорт оборудования в Китай с 30 июня
1
Появились изображения будущего модульного смартфона Fairphone 5
+
В Минцифры заявили о необходимости усиления контроля за безопасностью телевещания в РФ
1
KillNet заявили, что арест российских хакеров вредит общему делу
3
Конгресс США одобрил передачу дальнобойных ракет ATACMS Украине
4
Intel отвергла идею отделения бизнеса по выпуску чипов
+
МИД России счёл неуместным присутствие президента Франции на саммите БРИКС
12
NVIDIA GeForce RTX 4060 предлагается в Европе по цене от 349 до 499 евро
2
Наценки на ближневосточные сорта нефти подскочили в три раза, вопреки предсказаниям аналитиков
+
В США началась битва за будущее F-35 между Lockheed Martin и Pratt & Whitney
2
Госсекретарь США Блинкен попросил Си Цзиньпина повлиять на Северную Корею
1
Британская разведка: ВС РФ продолжают укреплять Крым на фоне контрнаступления ВСУ
+

Популярные статьи

Как российский Су-57 сумел избежать "ловушки стоимости", погубившей программы F-22 и F-35 – MWM
4
Продолжение клоунады: Microsoft покупает Activision Blizzard за 69 млрд $
22
Почему сборка собственного ПК всё ещё является разумным шагом в 2023 году
43
Инженеры Apple: гении или злодеи - рассмотрим на примере ПК Mac Pro
20
ТОП-9 видеокарт для игр с трассировкой лучей, актуальных в 2023 году
48
Битва двух Radeon'ов или вновь о ширине шины и количестве памяти
10
Российские Су-35 тотально превосходят самолёты ВСУ: Киев требует от Запада американские F-16 — СМИ
9
Разбираюсь в информации о потерях ВСУ в ходе великого контрнаступления и не только
5
Обзор компактного смартфона Unihertz Jelly Star – маленький, да функциональненький
2
"Голубые огни" - сериал о трудной службе полиции в Белфасте
+

Сейчас обсуждают

WOLF PACIFIER
15:40
Тут за всхрюки не платят. На Faschistbook беги.
CNN: Контрнаступление Украины на Запорожском направлении ещё даже не началось всерьёз
Псье Миздюкович
15:39
да нет, нужна статья неубивающая свой рынок. например воровать вражеский софт это круто, и вообще мб. даже поощрять, а наш это святое
В РФ могут легализовать пиратские кинотеатры – почему корсары не пойдут на уступки властям
Артур Серый
15:38
Они сами себя так позиционируют, так что не к нам.
Австралия расторгла 99-летний договор на аренду земли с РФ
CrtkR
15:37
Англосаксы конечно жи! И судя по бурному отзыву сограждане очень переживают о данной тематике))
Австралия расторгла 99-летний договор на аренду земли с РФ
Obscury
15:36
Команда шапочки - быстро надеть шапочки из фольги!
В СМИ пишут о намеренном уничтожении пассажиров субмарины Титан – что не так с официальной версией
dagnoparte
15:35
А ты уверен что это не мысль запада? А клоун на нацисте просто исполнитель?
Арестович: Украина вполне может самостоятельно создать ядерное оружие
Антон Воронврот
15:35
Еще одна из забытых технологий АМУДЫ, Хеир воркс хоть где то встречается, амуда всегда была догоняющей, вот и тут сделали никому не нужные демки с волосами и оптимизацией под GCN, в 7000 картах оптими...
ТОП-9 видеокарт для игр с трассировкой лучей, актуальных в 2023 году
ЮРА ОНИЩЕНКО
15:34
Съездий на линию соприкосновения, объективность тебя сразу посетит
Австралия расторгла 99-летний договор на аренду земли с РФ
Антон Воронврот
15:33
AMD TressFX — это программная библиотека, которая обеспечивает расширенное моделирование и рендеринг волос, меха и травы для обработки графическим процессором. Первоначальная библиотека была написана ...
ТОП-9 видеокарт для игр с трассировкой лучей, актуальных в 2023 году
dagnoparte
15:33
Украина самостоятельно может сосать только писю байдена и больше ничего!
Арестович: Украина вполне может самостоятельно создать ядерное оружие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем