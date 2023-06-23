Обе весьма популярны у таксистов и не только у них

Казалось бы, с широким распространением дорожных камер и видеорегистраторов, а также транспондеров и различных миниатюрных «маячков», отслеживающих расположение автомобиля, проблема угона должна была отойти на второй план. Тем не менее, злоумышленники также адаптируются к быстро меняющимся условиям, поэтому машины по-прежнему угоняют достаточно часто, перепродавая их в дальнейшем нелегальным авторазборкам.

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Как сообщил журналистам «Газеты.Ru» глава «Лаборатории Андрея Кондрашова» и эксперт по защите от угона Андрей Кондрашов, двумя наиболее угоняемыми автомобилями в России в настоящий момент являются Hyundai Solaris и Kia Rio. Это весьма надежные модели, популярные как у таксистов, так и у граждан, чья профессиональная деятельность не связана с перевозкой пассажиров. Популярность упомянутых машин среди угонщиков во многом связана с высоким спросом на запчасти и комплектующие для них. Например, таксомоторные парки и таксисты, работающие на личных авто часто прибегают к использованию при ремонте бывших в употреблении запчастей, чтобы снизить свои затраты. При этом многие частные авторазборки без каких-либо вопросов приобретают и перепродают комплектующие, снятые с украденных машин. С этой тенденцией с переменным успехом борются правоохранительные органы, но полностью искоренить подобные явления вряд ли удастся.