Это необходимо для предотвращения взломов и появления фейков

Как сообщает «Парламентская газета», представители Минцифры заявляют о необходимости усиления контроля за безопасностью телевещания – речь идет, например, о применении определенных технических мер и средств для предотвращения подмены телевизионного сигнала. Это необходимо для защиты от взломов и отсечения фейков. Ранее в российских СМИ и тематических телеграм-каналах рассказывали о случаях подмены телеэфира – чаще всего хакеры демонстрировали проукраинскую пропаганду или поддельные оповещения о якобы имеющейся чрезвычайной ситуации техногенного характера.

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Круглосуточный мониторинг эфира в настоящий момент проводится не всеми телеканалами – некоторые региональные станции его еще не внедрили. Как заявила в Госдуме РФ директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина, подобная ситуация недопустима. В ведомстве планируют разработать определенный регламент взаимодействия с телеканалами, а также, возможно, предоставить им алгоритмы действий, актуальные при попытках осуществления злоумышленниками информационных атак.