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Как сообщает компания «Доктор Веб», специализирующаяся на информационной безопасности, в пиратских сборках операционной системы Windows 10, размещаемых на некоторых интернет-ресурсах, в том числе, и популярных, найдено вредоносное ПО под названием Trojan.Clipper.231 – оно подменяет адреса криптовалютных кошельков при транзакциях на адреса кошельков, принадлежащих неизвестным злоумышленникам.
По данным «Доктор Веб», преступники уже украли с помощью упомянутого трояна около 0.73 биткоина, что на момент новости составляет примерно 1.533 миллиона рублей. Обнаружили вредоносный софт благодаря изучению устройства одного из клиентов компании, обратившегося за помощью. Как выяснилось, троян действует в связке с двумя другими, отвечающими за его запуск и закрепление в операционной системе. Жертвами злоумышленников стали не менее 500 человек. Как подчеркнули в компании, при установке операционной системы Windows рекомендуется использовать исключительно оригинальные образы – это обезопасит пользователей от подобных неприятных неожиданностей, а также многих других проблем. Солидарны со специалистами «Доктор Веб» и другие эксперты по информационной безопасности – используя «сборку от Васяна», можно столкнуться с совершенно неожиданными и неразрешимыми багами, а также уязвимостями и интегрированным вредоносным софтом.