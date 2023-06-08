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Многие люди с нетерпением ждут массового распространения беспилотных автомобилей – оно позволит не следить за дорожной обстановкой в поездках, а смотреть видеоролики, чатиться в мессенджерах, смотреть в окно или вообще спать. В настоящий момент над собственными реализациями самоуправляемых автомобилей, и, сооответственно, программно-аппаратных автопилотов для них работает большое количество компаний. Проводятся соответствующие исследования и в России – так, в Москве уже можно прокатиться на беспилотном такси от «Яндекса». Пока, впрочем, под контролем водителя-испытателя, который находится за рулем, в любой момент готовый скорректировать действия автопилота – этого требуют как законодательство, так и меры безопасности.
Сервис доступен в районе Ясенево с семи утра до часа ночи – первыми им смогут воспользоваться пользователи, заранее подававшие заявку на сайте проекта. В ближайшем будущем в тестировании смогут принять участие и прочие желающие – одна поездка будет стоить символические 100 рублей. При этом возможности роботакси пока ограничены – посадка и высадка производится лишь в определенных точках. Всего их несколько десятков – как правило, они расположены в общественно значимых местах, таких, как Битцевский парк или крупный магазин Eurospar. Как сообщили СМИ в пресс-службе Яндекса, ранее испытания беспилотного такси проходили в городе Иннополис.