Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Более 100 человек отравились одним и тем же алкогольным напитком в разных регионах РФ
Уже известно как минимум о 30 погибших
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

реклама

За последние три дня СМИ опубликовали серию сообщений о массовых отравлениях контрафактным спиртосодержащим напитком «Мистер Сидр» – в настоящий момент известно о 30 погибших и более, чем о 100 пострадавших в нескольких российских регионах. Роспотребнадзор начал спешно изымать опасную продукцию из продажи, также было возбуждены уголовные дела, которые глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил объединить в одно.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
-21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD
-20% на 14Tb WD - смотри цену
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Первые сообщения об отравлениях, по разным данным, появились 4 или 5 июня – произошло это в Ульяновской области. По предварительным данным, в напитке содержался метиловый спирт, который является сильным ядом. Руководитель выпускавшего «Мистер Сидр» предприятия, бизнесмен Анар Гусейнов, был задержан – как предполагают некоторые эксперты, ассоциированная с ним фирма ООО «Анди» могла закупать сырье нелегально с целью экономии денежных средств – вероятно, в течение какого-то времени это работало, пока не попался ненадежный поставщик. Так, в нижегородской новостной программе «Кстати» родственница погибшей семейной пары рассказала, что они употребляли напиток на протяжении примерно двух лет. Примечательно, что «Мистер Сидр» продавался в легальных магазинах, торгующих разливными напитками. Именно этот факт отличает нынешнюю серию отравлений от многих других – в случае с концентратом для ванн «Боярышник» пострадавшие самостоятельно употребляли продукт, не предназначенный для внутреннего применения, многие же другие инциденты были связаны с нелегальным алкоголем, продающимся незаконно.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #зероновости #отравление #отравление алкоголем #мистер сидр
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Вучич подтвердил информацию о поставках сербского оружия в Украину
Постпред России в ООН обвинил Украину в разрушении Каховской ГЭС
Путин предложил поддержать отечественных автопроизводителей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
77
Директор «Уралвагонзавода» Потапов заявил, что колесная артустановка «Мальва» прошла все испытания
15
Власти США убеждены, что Северная Корея до половины своих валютных доходов получает от кибератак
5
Массовое отравление одним и тем же алкогольным напитком произошло в разных регионах РФ
7
В ходе 8-часового боя в Запорожье ВСУ потеряли 250 бойцов, 16 танков и 21 БМП
32
Пригожин напомнил украинской стороне о долге за военнопленных с Бахмута
3
Пригожин подтвердил занятие ВСУ части Бахмута - садоводческого товарищества Чернобылец
2
Поступают сведения о разрушении плотины Каховской ГЭС в Херсонской области — видео
16
Китайские производители чипов смогут безбедно жить, выпуская 28-нм продукцию
4
Японский игровой гигант Nintendo уходит из России
4
Украинские военные бросили броневики MaxxPro, соответствующие кадры попали в сеть [Видео]
10
Кадыров предложил перебросить в Белгородскую область чеченские подразделения с опытом проведения антитеррористических операций
11
Пригожин подробно рассказал, кто из МО РФ попытался устроить засаду Вагнеру при выходе из Бахмута
11
Кадыров: 70тыс чеченских военнослужащих готовы защитить Белгородскую область и уничтожить агрессоров
17
Минобороны России показало кадры уничтожения техники ВСУ в ходе наступления
7
Видео поражения бронетехники ВСУ вертолётами ВКС РФ при отражении наступления попало в интернет
9
Бойцы ВСУ бросили 4 американских броневика MaxxPro в ходе неудачной атаки под Угледаром
5
NVIDIA выпустила апдейт драйверов, устраняющий мерцание экрана
+
CNN: Атаки дронов по России устраивают благодаря организованной Украиной агентурной сети
3
TSMC готовит повышение цен на свои услуги на 3-6% со следующего года
1

Популярные статьи

Валютный гамбит БРИКС уничтожит гегемонию доллара - Bloomberg
18
30 махов: В Китае построили аэродинамическую трубу для разработки и испытаний гиперзвукового оружия
2
Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
101
Китай обогнал США в гонке по созданию самого мощного в мире взрывчатого вещества
6
ChatGPT ускорил процесс рендера Blender 3d в несколько раз
16
Андервольтинг видеокарт GeForce RTX 3000 может вызывать падение производительности
39
Редкие спортивные автомобили Renault
6
Для сдерживания стремительно растущего флота Китая США рассчитывают на Японию и Южную Корею
+
Итоги гоночного уик-энда 3-4 июня
1
Военный корабль КНР едва не протаранил эсминец ВМС США в Южно-Китайском море — видео
2

Сейчас обсуждают

NullRise
07:39
Судя по тому, как Украина закрывает глаза на их действия и снабжает их оружием, совместно с западом, то это как раз таки заслуга укропов, т.к. сказать назло "москалям", как любят подобные деятели выра...
Губернатор Белгородской области сообщил об отсутствии на сегодняшний день диверсантов в регионе
Rei Hitori
07:38
Просто в голос с диванного просветлёныша. "Если так считаю я, то это истина". Тебе крайняя плоть мозги не передавливает?
Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
CrtkR
07:35
Указ Президента РФ от 28.05.2015 № 273 Ну Вы поняли как это работает...
Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
Zerus Zerus
07:35
Вы такие наивные, если думаете, что Пригожин лучше, чем остальные, он миллиардер как и остальные и нас всех считают за быдло и шваль. Особенно мне дети его понравились, которые поют про элиту и други...
Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
Wladimir Molendor
07:33
Что происходит в сша на политической арене, пусть с этим разбираются г-не США. В событиях происходящего в настоящее время в/на украине должны разбираться украинцы и понять простую вещь, не могут евре...
Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
Евгений Малкин
07:32
Обстреливала свой народ на Донбассе 8 лет еще.
Путин предложил поддержать отечественных автопроизводителей
Юрий Рыжков
07:29
Говорите, что это конечно не полноценный ответ европейским цезарям и т.п. То есть наша артиллерия значительно уступает западной по дальности, точности и мощи, как я понимаю. А что у нас есть равного з...
Директор «Уралвагонзавода» Потапов заявил, что колесная артустановка «Мальва» прошла все испытания
Rei Hitori
07:27
Ой, а что комбайны делали на передовой?
Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
Михаил Авраменко
07:26
Но выгод от разрушения дамбы больше поимела Окраина нежели РФ.
Bloomberg: Из-за разрушения Каховской ГЭС мировые цены на пшеницу значительно выросли
NullRise
07:22
Видимо долго готовились. Американцы вообще спецы по подобным диверсиям, не удивлюсь, если окажется, что сработали их наемники.
Россия и Украина ожидаемо обвинили друг друга в подрыве плотины Каховской ГЭС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем