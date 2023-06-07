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За последние три дня СМИ опубликовали серию сообщений о массовых отравлениях контрафактным спиртосодержащим напитком «Мистер Сидр» – в настоящий момент известно о 30 погибших и более, чем о 100 пострадавших в нескольких российских регионах. Роспотребнадзор начал спешно изымать опасную продукцию из продажи, также было возбуждены уголовные дела, которые глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил объединить в одно.
Первые сообщения об отравлениях, по разным данным, появились 4 или 5 июня – произошло это в Ульяновской области. По предварительным данным, в напитке содержался метиловый спирт, который является сильным ядом. Руководитель выпускавшего «Мистер Сидр» предприятия, бизнесмен Анар Гусейнов, был задержан – как предполагают некоторые эксперты, ассоциированная с ним фирма ООО «Анди» могла закупать сырье нелегально с целью экономии денежных средств – вероятно, в течение какого-то времени это работало, пока не попался ненадежный поставщик. Так, в нижегородской новостной программе «Кстати» родственница погибшей семейной пары рассказала, что они употребляли напиток на протяжении примерно двух лет. Примечательно, что «Мистер Сидр» продавался в легальных магазинах, торгующих разливными напитками. Именно этот факт отличает нынешнюю серию отравлений от многих других – в случае с концентратом для ванн «Боярышник» пострадавшие самостоятельно употребляли продукт, не предназначенный для внутреннего применения, многие же другие инциденты были связаны с нелегальным алкоголем, продающимся незаконно.