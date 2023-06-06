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Массовое отравление одним и тем же алкогольным напитком произошло в разных регионах РФ
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В России регулярно случаются массовые отравления алкогольными напитками и спиртосодержащими жидкостями – одной из наиболее нашумевших историй последних лет является инцидент с употреблением концентрата для ванн «Боярышник» – тогда погибло более 50 человек и еще десятки пострадали. Чаще всего негативные последствия для здоровья наступают вследствие наличия в составе той или иной продукции метилового спирта, который является сильнейшим ядом.

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Позавчера и вчера, 4 и 5 мая в российских СМИ стали появляться сообщения об отравлениях алкогольным напитком «Мистер Сидр», производящимся ООО «АНДИ». В настоящий момент, согласно информации издания «Коммерсант», известно как минимум о 18 погибших в нескольких регионах – Роспотребнадзор уже изымает опасный продукт из продажи. При этом эксперты говорят, что никакого отношения к сидру упомянутый напиток не имеет – это контрафактный слабоалкогольный коктейль. Примечательно, что продавался «Мистер Сидр» пусть в мелких, но во вполне легальных точках, торгующих, в основном, разливными напитками и различными закусками – в народе такие магазины и заведения называют «наливайками». Причина массового отравления пока неизвестна, но, как предполагают некоторые опрошенные СМИ специалисты, с высокой вероятностью речь идет об использовании производителем нелегального спирта, который оказался метиловым, а не этиловым.

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#россия #зероновости #алкоголь
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