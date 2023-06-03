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Как заявили в команде банка ВТБ, целью киберпреступников все чаще становятся геймеры-подростки: зафиксирован рост числа фишинговых сайтов, мимикрирующих под интернет-магазины и другие торговые площадки, на которых якобы можно приобрести популярные игры, аккаунты в них, внутриигровые ценности, включая различные скины и коллекционные предметы, и многое другое. Через поддельные интернет-ресурсы у любителей игр выманивают деньги, а также собирают ценные данные, которые в дальнейшем могут быть использованы для различных мошеннических схем, в том числе, с применением социальной инженерии.
Примечательно, что злоумышленники не стесняются использовать различные методы SMM: они закупают рекламу в посвященных играх телеграм-каналах, а также устраивают спамерские и полуспамерские рассылки в популярном среди геймеров мессенджере Discord. Как пояснил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, дети и подростки являются одной из уязвимых категорий интернет-пользователей. Солидарны с ним и другие эксперты: несмотря на то, что у подростков-геймеров редко можно украсть значительные суммы денег, это часто компенсируется массовостью и легкостью исполнения такого рода преступлений.