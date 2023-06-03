Об этом заявили в команде банка ВТБ

реклама

Как заявили в команде банка ВТБ, целью киберпреступников все чаще становятся геймеры-подростки: зафиксирован рост числа фишинговых сайтов, мимикрирующих под интернет-магазины и другие торговые площадки, на которых якобы можно приобрести популярные игры, аккаунты в них, внутриигровые ценности, включая различные скины и коллекционные предметы, и многое другое. Через поддельные интернет-ресурсы у любителей игр выманивают деньги, а также собирают ценные данные, которые в дальнейшем могут быть использованы для различных мошеннических схем, в том числе, с применением социальной инженерии.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X в Ситилинке - надо брать -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр -20000р на Ryzen 3950X - пора брать

Примечательно, что злоумышленники не стесняются использовать различные методы SMM: они закупают рекламу в посвященных играх телеграм-каналах, а также устраивают спамерские и полуспамерские рассылки в популярном среди геймеров мессенджере Discord. Как пояснил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, дети и подростки являются одной из уязвимых категорий интернет-пользователей. Солидарны с ним и другие эксперты: несмотря на то, что у подростков-геймеров редко можно украсть значительные суммы денег, это часто компенсируется массовостью и легкостью исполнения такого рода преступлений.