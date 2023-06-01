Ежегодная распродажа в Китае оказалась невероятно успешной

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Как сообщают китайские СМИ, хорошо знакомая российским потребителям компания Xiaomi установила в рамках ежегодно проводящейся в Поднебесной распродажи «618» несколько знаковых рекордов. К примеру, менее, чем за 13 минут фирма продала товаров на 140 миллионов долларов США, за 90 минут – почти на 425 миллионов, а за 240 минут – почти на 600 миллионов. Подтвердил информацию о рекордной выручке и Лу Вейбинг, руководитель Xiaomi Group. Примечательно, что смартфоны Xiaomi на китайских онлайн-площадках продавались гораздо лучше конкурирующих решений.

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Отдельно аналитики отмечают успех кондиционеров бренда Mijia, также принадлежащего Xiaomi – они заняли лидирующую позицию в своей категории и принесли компании более 60 миллионов долларов за несколько часов. С учетом того, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето, популярность кондиционеров Mijia легко объяснима, тем более, что продукция Xiaomi традиционно славится привлекательным для покупателей соотношением стоимости и характеристик. Большим успехом цифровая техника Xiaomi пользуется и в России, хотя если говорить о бытовой технике, то многие решения китайской корпорации в РФ пока официально не продаются.