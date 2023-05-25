Нередко их достаточно сложно или даже почти невозможно быстро пройти правильно

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Как сообщают тематические ресурсы, пользователи мессенджера Discord жалуются на визуальные капчи, сгенерированные искусственным интеллектом, а точнее, нейросетями для создания изображений. Среди предметов на картинках часто встречаются сильно искаженные или несуществующие. Представители Discord пояснили, что капча берется у сервиса hCaptcha. В свою очередь, в сервисе прокомментировали казус, заявив, что сгенерированные ИИ изображения показывались лишь небольшому проценту пользователей в тестовом режиме.

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Ранее один из пользователей Reddit сообщал, что, проходя капчу hCaptcha, заметил сгенерированные нейросетями изображения несуществующих футболистов. Стоит отметить, что в самом по себе использовании созданных при помощи ИИ изображений нет ничего плохого, но в настоящий момент подобные технологии недостаточно совершенны для того, чтобы стало возможным их широкое применение в большинстве сфер. Так, созданная с участием нейросетей капча может быть непонятной для значительного числа пользователей или и вовсе непроходимой за отведенное число попыток. Впрочем, по прогнозам специалистов, уже в ближайшие годы ситуация изменится – сфера ИИ и нейросетей развивается стремительными темпами.