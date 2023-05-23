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Ночью и утром 23 мая у сотен тысяч, а возможно, и миллионов клиентов российского провайдера и оператора связи «Ростелеком» наблюдались проблемы с интернет-соединением – многие зарубежные ресурсы, а также онлайн-игры были недоступны в течение нескольких часов. В настоящий момент проблема устранена – в компании объяснили ее неполадками на одной из европейских площадок обмена трафиком. Как пишут отечественные СМИ, представитель «Ростелекома» сообщил о полном восстановлении стабильной работы связи примерно в 11-30 по московскому времени.
За несколько часов, пока с соединением наблюдались проблемы, в социальных сетях и на тематических форумах выдвинули множество версий по поводу причин сбоя. Так, согласно популярной теории, оператор мог проводить учения по «суверенизации Рунета». Не исключается такая версия и сейчас, несмотря на официальный комментарий компании. Примечательно, что некоторым пользователям не помогали ни смена DNS-серверов, ни использование VPN и иных инструментов перенаправления трафика и обхода блокировок. Впрочем, как считают специалисты по телекоммуникациям, объяснение «Ростелекома» с высокой вероятностью является правдивым.