реклама
Как сообщают российские СМИ, а также множество пользователей в соцсетях и мессенджерах, у провайдера «Ростелеком» произошел крупный сбой – у клиентов компании не открывается значительное количество сайтов, включая веб-версию Telegram. Также недоступны многие онлайн-игры, включая World of Warcraft, Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Как сообщают инсайдеры, проблема может быть связана с конфигурацией DNS-серверов – использование DNS от Google частично решает проблему.
Больше всего жалоб поступает от жителей Новосибирска и Новосибирской области, тем не менее, пишут о проблемах с подключением и пользователей из других регионов. По информации журналистов, провайдер знает о неполадках и принимает меры по их устранению, но у части клиентов восстановление нормального доступа к сети может занять до суток. Являются ли причиной сбоя ошибка сотрудников провайдера, неисправность оборудования или очередные учения по «суверенизации Рунета» и блокировке сайтов – пока неизвестно, но, вероятно, в течение 1-2 дней такая информация окажется в распоряжении СМИ.