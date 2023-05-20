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Если верить слухам, в начале июня корпорация Apple в рамках мероприятия WWDC 2023 может представить свою гарнитуру смешанной реальности. Как предполагают многие инсайдеры и эксперты, устройство будет предлагаться примерно по 3000 долларов, при этом его себестоимость без учета программного обеспечения и экосистемы составит более, чем 1500 долларов. В 1400 долларов обходятся одни лишь компоненты – по предварительным данным, речь идет о чипе Apple M2, 12 ГБ ОЗУ, полутерабайтном SSD, модуле Wi-Fi 6/Blueotooth 5.3, OLED-дисплеях и 14 камерах.
Примечательно, что многие аналитики прогнозируют, что в первый год существования гарнитуры Apple удастся продать не более 500 тысяч экземпляров – приобретать девайс будут в первую очередь новаторы, энтузиасты и люди, глубоко погруженные в экосистему компании из Купертино. Массовым устройство не станет – в том числе и из-за цены. При этом разработка соответствующего программного обеспечения и создание контента для виртуальной и дополненной реальности могут обойтись Apple в крупные суммы. Впрочем, нет никаких сомнений в том, что компания может их себе позволить – и, возможно, бум AR/VR начнется именно после релиза «яблочной» гарнитуры. Сейчас же подобные технологии по-прежнему имеют статус нишевых.