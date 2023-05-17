В разных модификациях она стоит 860-930 долларов

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Портативные консоли становятся все популярнее, что наглядно демонстрирует пример Steam Deck. Большой интерес наблюдается и к новенькому решению ASUS ROG Ally, вычислительная мощность которого выше, чем у устройства Valve. Тем времени в Китае стала доступна для предзаказа еще более мощная мини-консоль под названием Aokzoe A1 Pro – по железу она способна дать фору и некоторым ноутбукам, не говоря уж о конкурирующих девайсах.

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Консоль основана на восьмиядерном AMD Ryzen 7 7840U, в состав которого входит GPU AMD Radeon 780M с 12 блоками (RDNA3 12C). Также стоит отметить внушительный объем ОЗУ – целых 32 гигабайт LPDDR5-6400. Известно, что пользователи могут выбрать одну из двух модификаций, которые отличаются только объемом встроенного твердотельного накопителя – версия с терабайтником стоит примерно 860 долларов, а с двухтерабайтником – 930 долларов. Экран у консоли 8-дюймовый с разрешением FullHD, также имеются собственные органы управления, и аккумуляторная батарея емкостью 65 Вт*ч. Предзаказать устройство в Китае можно уже сейчас, продажи начнутся 26 мая.