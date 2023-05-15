По информации журналистов, фирма уже скупает под них земельные участки

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Как пишет издание «Ведомости», компания VK планирует открыть несколько дата-центров в Москве и Санкт-Петербурге, и в настоящий момент уже приобретает для этого землю. По информации журналистов, новые ЦОД будут введены в эксплуатацию не ранее 2025 года. Сейчас VK задействует мощности принадлежащих ей дата-центров на 1200 стоек, а также арендует ресурсы у различных компаний – речь идет о примерно 3000 стоек. Строительство новых ЦОД позволит в перспективе значительно снизить расходы на аренду.

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По оценкам экспертов, с учетом увеличения объемов хранимого контента и роста трафика, VK к 2025-2027 году понадобится уже не 3000, а около 4000-5000 стоек – на строительство дата-центров для них уйдет до 30-50 миллиардов рублей, а возможно, и больше. Среди факторов, усложняющих реализацию столь крупных и амбициозных проектов, следует отметить уход из страны многих иностранных поставщиков оборудования – вероятно, часть требуемого железа придется закупать обходными путями, через посредников, что, естественно, увеличивает затраты. При этом согласно действующему законодательству VK обязана хранить данные пользователей на территории России – арендовать сервера в других странах не получится.