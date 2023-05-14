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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Швеция планирует построить первую в мире трассу с зарядкой аккумуляторов электрокаров на ходу
Речь идет не о тестовых участках, а о масштабном проекте
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Тестовые участки дорог с подзарядкой электромобилей на ходу имеются уже в нескольких странах, таких, как Франция и Израизь, но, как пишет Electrek, в Швеции планируют создать первый в мире участок полноценной междугородней трассы, оснащенный устройствами для зарядки аккумуляторов «по воздуху». Как считают эксперты, повсеместное использовани подобной технологии позволит значительно сократить емкость аккумуляторных батарей электрокаров и снизить их массу, или же, при сохранении емкости и массы увеличить запас хода. 

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К сожалению, в настоящий момент подобная электрификация дорог обходится очень дорого – от 650 тысяч до 2.5 миллионов долларов за один км. Сообщается, что Транспортная администрация Швеции сейчас выбирает подрядчика для выполнения работ и рассматривает варианта с разными компаниями и различными технологиями. Электрифицироваться будет участок шоссе E20 между Халлсбергом и Эребру – по нему перевозят большое количество коммерческих грузов, также поблизости есть подходящие источники энергии. При этом имеет ли проект экономический смысл или носит чисто тестовый характер – информации пока нет.

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#электромобили #электрокары #швеция
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