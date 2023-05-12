Стоит новинка от 700 американских долларов

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Хорошо знакомая компьютерщикам и геймерам тайваньская компания ASUS наконец-то официально презентовала свою портативную консоль ROG Ally. Среди ее преимуществ обозреватели отмечают производительное железо, отличный экран и продуманную эргономику, среди недостатков же называют в основном только высокую цену и сравнительно низкое время автономной работы.

Устройство функционирует под управлением операционной системы Windows 11, поэтому на него можно инсталлировать любые ПК-игры. Также допускается подключение мониторов и периферийных устройств – например, геймпадов, хотя имеются у приставки и собственные органы управления. Экран у разных вариаций ROG Ally одинаковый– 7-дюймовый IPS с разрешением 1920x1080 пикселей (FullHD) и частотой обновления 120 Гц.

Во всех модификациях консоль обладает 16 гигабайтами ОЗУ LPDDR5-6400, 4 из которых используются графическим ускорителем. Младшая версия устройства оснащена SSD на 256 ГБ, а старшая – на 512 ГБ. Из разъемов на борту есть USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4, слот для карты памяти, 3.5 jack,, а также ROG XG Mobile для внешнего GPU. Поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Вес консоли составляет чуть больше 600 г.

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Модель демонстрирует в современных играх гораздо более впечатляющую производительность, чем Steam Deck – так, если консоль от Valve выдает в Cyberpunk 2077 менее 40 FPS, то ROG Ally – более 65 FPS. Емкость аккумуляторной батареи составляет 40 Вт*ч – как у небольших ноутбуков, при этом поддерживается 65-ваттная ускоренная зарядка. Стоимость старшей версии консоли, базирующейся на Ryzen Z1 Extreme составит от 699 долларов, причем купить ее можно будет уже в начале лета, а младшей (Ryzen Z1) – от 599 долларов. Выйдет она только во второй половине года.