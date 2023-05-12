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Как сообщают российские СМИ, Мировой суд Савеловского района Москвы признал компанию VK виновной в утечке данных пользователей Mail.ru и назначил штраф в размере 60 тысяч рублей. Примечательно, что это минимально допустимое наказание по данной административной статье, максимально допустимое же – 100 тысяч, при этом не важно, каковы были масштабы утечки.
Эксперты, интернет-пользователи и некоторые депутаты как в прошлом, так и в текущем году неоднократно говорили о том, что ответственность за ненадлежащее обращение с персональными данными граждан должна быть ужесточена, тем не менее, пока соответствующий законопроект так и не был разработан и принят, несмотря на то, что по поводу его необходимости высказывался даже президент России Владимир Путин. Стоит отметить, что актуальность рассматриваемой темы значительно возросла на фоне огромного количества крупных утечек, допущенных различными компаниями в 2022 году – «отличились», например, ритейлер DNS, служба доставки «Яндекс.Еда», медлаборатория «Гемотест» и транспортная компания СДЭК. Несмотря на миллионы пострадавших, во всех случаях судами назначались небольшие, с учетом серьезности инцидентов, штрафы в размере 60-100 тысяч рублей.