Они оказались не в состоянии выдержать жесткую конкуренцию

Как сообщает DigiTimes, в 2021-2022 году в Китае закрылись более 10 тысяч компаний-разработчиков микрочипов, не выдержав жесткой рыночной конкуренции друг с другом и с более крупными игроками. Некоторые эксперты считают, что одним из ключевых факторов также были санкции со стороны США, другие же полагают, что дело в общем спаде полупроводниковой отрасли. Также есть ряд специфических факторов, актуальных именно для Поднебесной.

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Так, программа «Сделано в Китае 2025» предусматривала различные бонусы для высокотехнологичного бизнеса, включая снижение налогов, а также, в некоторых случаях, финансовую поддержку. Согласно сведениям DigiTimes, с 2020 по 2021 год в Поднебесной было зарегистрировано примерно 70 тысяч компаний по производству полупроводниковой продукции. С учетом капиталоемкости и наукоемкости отрасли было очевидно, что часть из этих компаний закроется.

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Среди прочих причин аналитики указывают образовавшийся инвестиционный пузырь и временный дисбаланс спроса и предложения – когда спрос на чипы упал, мелкие китайские производители, не имеющие уникальных торговых предложений, быстро разорились. Впрочем, конкуренция обычно идет рынку только на пользу, и среди «выживших» компаний, возможно, имеются будущие крупные игроки, которые в свое время смогут потягаться с условной SMIC, а даже если и не смогут – все равно будут производить полезную продукцию, давать людям рабочие места и платить налоги.