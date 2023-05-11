Агентство "Автостат" провело исследование

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Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», специализирующееся на исследованиях, касающихся российского автомобильного рынка, сегмент грузовых автомобилей последнего активно захватывают самосвалы – за первые четыре месяца текущего года в стране было реализовано 14.5 тысяч таких машин, что составляет почти 38% от общего количества проданных грузовиков. Год назад за аналогичный период времени самосвалов было продано только 23%.

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Примечательно, что большую часть отечественного рынка самосвалов за прошедший год захватили китайские автопроизводители: доля продаваемых машин из Поднебесной на нем составляет 78%, еще 18% – за российскими компаниями. Доля других фирм – мизерная, что объясняется жесткими санкциями. Всего год назад китайских самосвалов продавалось 37%, а российских 45% – поставки отечественной техники снизились из-за нехватки импортного оборудования, запчастей и других необходимых в производстве элементов. В топ-5 по продажам самосвалов входят следующие компании и бренды: Shacman/Shaanxi (27,4% рынка), FAW (21,6%), КАМАЗ (15,7%), Howo (14,7%) и SITRAK (10,1%).