Автомобиль, правда, пришлось вернуть

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Как сообщает «Российская газета», покупатель автомобиля Lexus ES350 Дмитрий Танаев отсудил у компании ООО «Тойота мотор» почти 20 миллионов рублей – а точнее, 19.7 миллионов при стоимости покупки в 3.45 миллиона. Приобретена машина была в 2020 году, но долго на ней Дмитрий не проездил – в 2021 году он был вынужден обратиться в сервис по поводу протекания люка. В сервисе провели ремонтные работы, но вскоре проблема вернулась. Повторное обращение также не дало долговременного эффекта, и после прохождения нескольких подобных итераций гражданин написал в адрес фирмы претензию. Ответа он не получил – пришлось обращаться за защитой своих прав в суд.

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Суд встал на сторону потребителя и постановил вернуть Дмитрию не только 3.45 миллиона, но и разницу в цене между 2020 и 2023 годом (6.2 миллиона), а также заплатить неустойку, штраф и компенсировать моральный вред. Итоговая сумма составила внушительные 19.7 миллионов рублей, что более, чем в 5 раз превышает изначальную стоимость автомобиля. Машину, правда, покупателю пришлось вернуть компании, но, с учетом решения суда, вряд ли это вызвало у него какое-либо недовольство.