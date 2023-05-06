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Как сообщают СМИ, в России создан беспилотник под названием «Бегалет-Мираж», обладающий неординарными, а возможно, и уникальными эксплуатационными и техническими характеристиками. Согласно заявлениям разработчиков из ООО «Авиационно-космические разработки «БЕГАК», БПЛА может на протяжении 12 часов передвигаться на высоте порядка 8 километров. Вес аппарата при взлете составляет дл 75 кг, из них 20 кг может составлять полезная нагрузка.
Уточняется, что упомянутые показатели достигаются при комплектации БПЛА одновременно электромотором и двигателем внутреннего сгорания. Руководитель разработавшей устройство компании Александр Бегак рассказал, что дрон может быть полезен для отслеживаний стихийных бедствий, мониторинга газо- и нефтепроводов, а также прочих хозяйственных задач. Также специалист отметил, что большинство конкурирующих решений не способны преодолевать отметку в 4-5 километров высоты и летают с меньшей скоростью, чем разработаннкая «БЕГАК» модель. В настоящий момент беспилотник подвергается испытаниям и уже совершил несколько тестовых вылетов. Его подробные характеристики пока не раскрываются.