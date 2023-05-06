Это четырехъядерники со встроенной графикой

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Как сообщает популярный ресурс Videocardz, хорошо знакомый пользователям, следящим за новостями компьютерной индустрии, компания AMD решила вернуться к выпуску недорогих четырехъядерных процессоров со встроенной графикой (APU) Ryzen 3 3200G и Ryzen 5 3400G, базирующихся на устаревшей микроархитектуре Zen+ и ранее производившихся по 12-нанометровому техпроцессу.

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В настоящий момент неизвестно, будут ли выпускаемые процессоры полностью эквивалентны оригинальным, либо будут производиться с использованием иных литографических норм, а возможно, с частично измененными характеристиками. Сообщается, что APU будет выпущено как минимум несколько десятков тысяч, при этом причина, побудившая компанию возобновить производство устаревших моделей, которые, к тому же, и без того несложно найти в магазинах, пусть и по завышенным ценам, в настоящий момент неизвестна. Впрочем, как считают эксперты, стоимость Ryzen 3 3200G и Ryzen 5 3400G, с учетом возобновления их производства, вскоре должна пойти вниз, что позволит пользователям чаще использовать их в сверхбюджетных и бюджетных конфигурациях ПК.