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[Zero] За пост начислено вознаграждение
В Китае представлен очередной чат-бот на основе нейросетей, конкурирующий с ChatGPT
Он справляется с китайским языком гораздо лучше, чем разработка OpenAI
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Проекты на основе нейросетей, например, сервисы, генерирующие изображения, а также чат-боты, уже стали новым трендом IT-индустрии, затмив прошлые, такие, как метавселенные и криптовалютные проекты. Одним из наиболее нашумевших в СМИ проектов, безусловно, является чат-бот ChatGPT от компании OpenAI, но у него есть множество конкурентов – как крупных, так и не очень. Например, китайская фирма Iflytek, специализирующаяся на технологиях по распознаванию голоса, провела демонстрацию собственного варианта ИИ для образовательных и бизнес-целей.

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Представленная компанией модель называется SparkDesk, и она справляется с китайским языком ощутимо лучше ChatGPT. Главный исполнительный директор Iflytek Лю Цинфэн, выступая с презентацией проекта, заявил, что фирма стремится достичь уровня ChatGPT и на английском языке. При этом, как считают эксперты, у Iflytek могут быть проблемы с развитием своего чат-бота из-за ужесточения регулирования в Поднебесной соответствующей отрасли и из-за санкций США, под которыми компания находится с 2019 года. Тем не менее, нет никаких сомнений, что сама отрасль чат-ботов на основе нейросетей в целом продолжит стремительно развиваться.

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#китай #chatgpt #нейросети #чат-боты
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