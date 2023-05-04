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Как пишет издание «Ведомости», ссылаясь на данные, полученные в результате проведенного оператором «Мегафон» исследования, несмотря на ужесточение ПДД для граждан, управляющих средствами индивидуальной мобильности, в России выросла популярность кикшеринга, то есть аренды электросамокатов, причем выросла существенно – примерно в 2.5 раза. Речь, разумеется, в первую очередь идет о крупных городах, а не о более мелких населенных пунктах, в которых кикшеринг пока представлен не так широко или не представлен вовсе.
Наиболее быстро востребованность электросамокатов увеличивается в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. Если же говорить о конкретных городах, то самый значительный прирост наблюдается в Туле, Кисловодске и Казани – он достигает 700-1000%. Как считают эксперты, все большее количество граждан, особенно молодых, рассматривают электросамокаты как доступную и удобную альтернативу различным видам транспорта, особенно с учетом типичной для крупных городов проблемы – возникновения пробок. Чаще всего электросамокатами пользуются люди от 25 до 35 лет – они составляют почти половину от числа арендующих подобные устройства граждан.