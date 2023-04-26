Модель MP600 MINI выполнена в форм-факторе M.2 2230

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Компания Corsair презентовала два новых твердотельных накопителя – MP600 CORE XT и MP600 MINI. Оба решения поддерживают интерфейс PCI-Express четвертой версии, но вторая модель относится к компактному форм-фактору M.2 2230, а потому может быть использована в небольших устройствах, таких, как Steam Deck или планшеты Microsoft Surface Pro 8 и Pro 9. Сообщается, что миниатюрный SSD будет доступен исключительно в терабайтной версии, также известно, что в нем будут использоваться чипы памяти 3D TLC. Скорости последовательных операций составит до 4800 МБ/с, случайных же – до 1.1 миллиона IOPS для чтения и до 850 тысяч для записи.

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Второй накопитель относится к привычному для большинства геймеров форм-фактору M.2 2280 и будет базироваться на чипах памяти 3D QLC, что позволяет автоматически отнести его к бюджетному ценовому сегменту. В серию войдут модификации на 1, 2 и 4 терабайта, при этом производитель заявляет о неплохих скоростных показателях – до 5000 МБ/с для чтения и до 4400 МБ/с для записи. На обе модели будет предоставляться пятилетняя гарантия. Стоимость новинок также уже известна – компактный MP600 MINI предлагается на сайте Corsair за 110 американских долларов, а полноразмерный MP600 CORE XT за 60, 115 и 285 долларов в зависимости от выбранной емкости.