Большинство респондентов отпугивает высокая стоимость электрокаров

Как сообщает Carscoops, американские власти, включая президента страны Джо Байдена, стремятся обеспечить, чтобы к 2030 году половина продаваемых автомобилей приводилась в движение электродвигателями, а не двигателями внутреннего сгорания – подобная динамика позволит приблизить момент достижения США углеродной нейтральности. Тем не менее, как показывают проводимые опросы, около половины американцев пока не готовы перейти на электрокары.

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Так, согласно исследованию Associated Press и Института энергетической политики Чикагского университета, из 5.5 тысяч респондентов только 19% заявили, что намерены приобрести в качестве следующего транспортного средства электромобиль. Еще 22% задумываются над такой возможностью, при этом 47% считают, что вариант с переходом на машину с электродвигателем для них маловероятен.

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Почти две трети опрошенных назвали среди главных минусов электрокаров их высокую стоимость, также часто упоминались проблемы с инфраструктурой (зарядными станциями) и нежелание ждать пополнения запаса энергии аккумуляторных батарей. Стоит отметить, что средняя стоимость электромобиля в США в настоящий момент составляет почти 60 тысяч долларов, поэтому такие машины нельзя назвать доступными.