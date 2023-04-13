Упомянутые технологии, по мнению многих геймеров, выгодно отличают "зеленые" видеокарты от "красных"

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Как сообщает компания NVIDIA, 83% владельцев графических ускорителей GeForce RTX 4000 используют функцию трассировки лучей и почти 80% – DLSS, при этом среди обладателей видеокарт RTX предыдущих поколений задействуют рейтрейсинг лишь 56% в случае Ampere и 43% в случае Turing. DLSS при этом активно используют и те и другие – NVIDIA сообщает о включении данной технологии примерно 70% пользователей.

Разница в количественных показателях использования трассировки лучей легко объяснима – более новые видеокарты RTX 4000 Ada Lovelace производительнее и гораздо чаще могут обеспечить в современных играх комфортный FPS при активации рейтрейсинга, особенно если использовать еще и DLSS 3. К тому же, «четырехтысячная» линейка пока не представлена полностью – геймеры могут приобрести лишь флагманские, субфлагманские и продвинутые игровые графические ускорители, модели же среднего и начального сегмента будут выпущены позднее.

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По информации NVIDIA, скорость внедрения технологии DLSS 3 в 6-7 раз выше, чем DLSS 2, что, впрочем, тоже несложно объяснить ситуацией на рынке: криптовалютная лихорадка давно схлынула, и графические ускорители в кои-то веки можно приобрести по хоть сколько-нибудь адекватным ценам. Российским потребителям, впрочем, тут не очень повезло – курс национальной валюты в последние недели заметно снизился, что привело к подорожанию цифровой техники и компьютерных комплектующих.