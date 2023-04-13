До этого скандальную известность получила NSO Group

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Компания NSO Group получила широкую и довольно скандальную известность после того, как открылось, что она создала шпионское ПО Pegasus, предназначенное для iOS, и предлагала его правительствам, а также спецслужбам разных государств. Экспертам Citizen Lab удалось обнаружить еще одну подобную фирму под названием QuaDream. Примечательно, что в СМИ и соцсетях она практически не фигурирует, а найти ее специалисты смогли благодаря информации о судебных тяжбах с компанией InReach, базирующейся на Кипре.

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Сообщается, что сотрудники QuaDream успешно создали эксплойт, позволяющий взламывать смартфоны Apple с операционной системой iOS 14. Он активно использовался в конце 2021 года, при этом какая-либо информация в СМИ о нем появилась только в середине первого квартала 2022 года. Уязвимость предоставляла злоумышленникам действительно широкие возможности – с ее помощью можно было записывать разговоры и скрытно использовать микрофон, делать фотоснимки и скрывать следы подобной деятельности. Как предполагают некоторые специалисты по информационной безопасности, подобного рода эксплойты в первую очередь интересны преступникам и спецслужбам разных стран. Они позволяют скрытно вести слежку за политиками, журналистами и иными публичными личностями.