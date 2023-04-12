Такую сумму компания планирует потратить к 2030 году

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Как пишет Bloomberg, Hyundai Group планирует к 2030 году потратить на наращивание производства электромобилей в Южной Корее примерно 18.2 миллиарда долларов США. По плану, компания будет производить до 3.65 миллиона электрокаров в год в целом, и до 1.5 миллиона – в Южной Корее. Всего под различными названиями и брендами концерн намерен увеличить ассортимент электромобилей как минимум до 30 вариантов – без учета рестайлинговых моделей.

В настоящий момент существенной проблемой для южнокорейских властей и производителей транспорта является невозможность быстро добиться преференций на крупном и богатом американском электромобильном рынке. Hyundai Group не производит электрокары непосредственно в Америке, и это не позволяет корпорации принять участие в программе субсидирования, предусматривающей для покупателей подобных машин крупные налоговые вычеты.

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Тем не менее, к концу текущего десятилетия компания намерена войти в тройку крупнейших в мире производителей электромобилей. Получится ли достичь столь амбициозной цели – большой вопрос, поскольку электрокарами всерьез занялись как традиционные автопроизводители, так и различного рода стартапы. Особенно стремительно и динамично развиваются многие китайские компании, при этом не стоит забывать и про планы Tesla Илона Маска – представители фирмы уже говорили о цели увеличить объемы производства машин с электродвигателями до 10 миллионов штук в год.