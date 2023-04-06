Многие граждане недовольны этим фактом

Одна из главных новостей 6 апреля 2023 года, о которой пишут практически все крупные отечественные СМИ – это падение курса российской национальной валюты: за один доллар дают больше 80 рублей впервые с апреля 2022 года. При этом год назад экономика пребывала в некотором шоке – на адаптацию к санкциям требовалось время, поэтому в тех условиях подобный курс рубля мог считаться адекватным. Сейчас же, судя по комментариям в социальных сетях, он вызывает у многих граждан недовольство, особенно у тех, кто хотел ближе к лету или летом приобрести новую цифровую и бытовую технику. Здесь стоит напомнить, что российские ритейлеры, как правило, быстро и радостно поднимают цены при падении курса рубля, но медленно и неохотно снижают их, когда национальная валюта переходит к росту.

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По мнению экспертов, на курс рубля оказывают влияние такие факторы, как окончание налогового периода, спрос на валюту со стороны банков, а также частичное восстановление импорта с параллельным сокращением экспорта. При этом предсказать, что доллар в середине весны 2023 года будет стоить более 80 рублей, удалось мало кому – в основном аналитики предполагали, что эта психологическая отметка преодолена не будет. Многие сохраняют скептицизм и сейчас, говоря о том, что текущая тенденция может быть кратковременной, и в скором времени мы снова увидим доллар по 75-78 рублей. Как же все будет на практике, и не окажется ли, что американская валюта и вовсе будет стоить 85+ «деревянных» – покажет лишь время. Многое будет зависеть от реакции российского Центробанка.