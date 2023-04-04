Гражданин раньше брал кредит, но полностью его закрыл

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Как сообщает издание Baza, один из подписчиков и читателей обратился к журналистам, чтобы рассказать о странной и достаточно курьезной истории. По словам ее главного героя, подтвержденным скриншотами, ему запретили выезд из России из-за долга в полтора рубля, причем техподдержка «Госуслуг» не смогла объяснить причину запрета.

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По словам гражданина, ранее он брал кредит в размере 14 тысяч рублей, но уже полностью его погасил, при этом на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов также висит долг лишь в полтора рубля. Новость вызвала оживленную дискуссию в комментариях – одни пользователи потешались над ситуацией и в шутку предлагали объявить сбор денег на закрытие «столь серьезного долга», другие же – высказывали предположения по поводу того как могла произойти подобная ошибка. При этом, по мнению многих комментаторов, оптимальным выходом будет все-таки погасить этот минимальный долг, после чего связаться с судебными приставами, чтобы снять ограничение на выезд. Здесь стоит напомнить, что согласно российскому законодательству, право на выезд из страны может быть ограничено лишь при сумме долга от 10 тысяч рублей (при определенных обстоятельствах) или от 30 тысяч рублей – на общих основаниях. Занимаются такими кейсами судебные приставы.