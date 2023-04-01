Они будут выпускаться в форм-факторах Micro-ATX и Mini-ITX.

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Производители материнских плат массово анонсируют выпуск моделей на младшем чипсете сокета AMD AM5 под названием A620. Присоединилась к ним и компания GIGABYTE – сообщается, что она будет выпускать соответствующие решения в форм-факторах Micro-ATX и Mini-ITX. Среди первых представленных моделей – Gigabyte A620M Gaming X AX и Gigabyte A620M Gaming X. Оба решения относятся к форм-фактору Micro-ATX и обладают 11-фазной подсистемой питания, ключевое же отличие заключается в наличии у AX-версии встроенного Wi-Fi/Bluetooth адаптера.



Примечательно, что хотя рассматриваемые МП относятся к начальному чипсету, они оснащены четырьмя разъемами для модулей оперативной памяти – поддерживается разгон до уровня DDR5-6400. А вот пятая версия стандарта PCI-Express недоступна – только четвертая. Слот для быстрого M.2 SSD есть – но только один. Набор разъемов для бюджетных плат – достаточно хороший, а вот сетевая и звуковая карта простенькие, что, впрочем ожидаемо. Зато имеется возможность быстрого обновления BIOS с флеш-накопителя при помощи кнопки. Сколько будут стоить рассматриваемые материнские платы – пока неизвестно. Вероятно, они не будут дорогими, но и на дешевизну уровня чипсета A320 расчитывать не стоит.



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