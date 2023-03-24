Это больше, чем у топовых модификаций NVIDIA GeForce RTX 4090

Знаменитый оверклокер Роман Хартунг, выступающий под псевдонимом «Der8auer», разогнал GPU видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX до 3.4 ГГц. Примечательно, что при этом не применялись какие-либо экстремальные методы отвода тепла вроде поливания чипа жидким азотом. Энергопотребление и тепловыделение карты увеличились до колоссальных 650 Вт – это больше, чем у топовых модификаций RTX 4090. Для оверклокинга была выбрана PowerColor Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil – одна из наиболее дорогостоящих версий «семь тысяч девятисотой». Ее главная особенность – в наличии водоблока, подключаемого к кастомной СЖО.

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Базовая частота RX 7900 XTX Liquid Devil составляет 2510 МГц, турбочастота – 2680 МГц, что на 180-240 МГц больше, чем у стандартной версии. Сообщается, что в процессе тонкой настройки графического ускорителя Хартунг задействовал модуль EVC2SE от ElmorLabs – он дает возможность в широких пределах регулировать напряжение GPU. Изначально оверклокер зафиксировал частоту на 3244 МГц, что позволило набрать 17 000 баллов в 3DMark Time Spy Extreme. Это почти на 30% больше, чем у эталонной модели, хотя RTX 4090 догнать все-таки не получилось. А вот в играх видеокарта заработала на 3390 МГц, что на 35.6% больше эталонной частоты, заявленной AMD для режима Boost.

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