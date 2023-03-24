Знаменитый оверклокер Роман Хартунг, выступающий под псевдонимом «Der8auer», разогнал GPU видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX до 3.4 ГГц. Примечательно, что при этом не применялись какие-либо экстремальные методы отвода тепла вроде поливания чипа жидким азотом. Энергопотребление и тепловыделение карты увеличились до колоссальных 650 Вт – это больше, чем у топовых модификаций RTX 4090. Для оверклокинга была выбрана PowerColor Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil – одна из наиболее дорогостоящих версий «семь тысяч девятисотой». Ее главная особенность – в наличии водоблока, подключаемого к кастомной СЖО.
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Базовая частота RX 7900 XTX Liquid Devil составляет 2510 МГц, турбочастота – 2680 МГц, что на 180-240 МГц больше, чем у стандартной версии. Сообщается, что в процессе тонкой настройки графического ускорителя Хартунг задействовал модуль EVC2SE от ElmorLabs – он дает возможность в широких пределах регулировать напряжение GPU. Изначально оверклокер зафиксировал частоту на 3244 МГц, что позволило набрать 17 000 баллов в 3DMark Time Spy Extreme. Это почти на 30% больше, чем у эталонной модели, хотя RTX 4090 догнать все-таки не получилось. А вот в играх видеокарта заработала на 3390 МГц, что на 35.6% больше эталонной частоты, заявленной AMD для режима Boost.
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