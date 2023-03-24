Среди причин - коронавирус и падение рынка в целом

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Как пишет Reuters, китайская корпорация Xiaomi отчиталась о финансовых результатах последнего квартала 2022 года и всего года в целом. Выручка и прибыль компании в четвертом квартале упали на рекордную величину – среди причин можно назвать как новую вспышку коронавируса в Китае, приведшую к жестким локдаунам и нарушению логистических цепочек, так и падение рынка мобильных устройств в целом. При этом доходы компании падают четыре квартала подряд – это самое значимое падение за всю историю ведения статистики.

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Здесь можно привести простой пример – за четвертый квартал 2022 года Xiaomi получила 212 миллионов долларов чистой прибыли против 650 миллионов годом ранее. Падение – более, чем в три раза. Если же считать год к году, то чистая прибыль упала более, чем в 2 раза – до 1.2 миллиарда. Поставки же продукции Xiaomi снизились на 37% – это рекордный показатель, если сравнивать с конкурентами. Тем не менее, в компании настроены оптимистично и планируют уже в следующем году начать выпускать собственные электромобили. Забрасывать рынок мобильных и носимых устройств фирма также не собирается. Как полагают многие аналитики, 2023 год окажется для Xiaomi более удачным, чем предыдущий, особенно если ситуацию с коронавирусом в Китае удастся стабилизировать.