В РФ такой эксперимент проводит канал «СвоёТВ. Ставропольский край»

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В последние полтора года новым технологическим трендом, затмившие метавселенные, стали нейросети – новости о них можно прочитать не только на тематических ресурсах, но и в авторитетных СМИ. С нейросетями все чаще проводятся различные интересные эксперименты – так, российский телеканал «СвоеТВ. Ставропольский край» запустил программу «Прогноз будущего» – это обычный для телевидения прогноз погоды, но с необычной ведущей, роль которой исполняет сгенерированный нейросетью виртуальный аватар. Зовут виртуальную ведущую Снежана Туманова – имя и фамилия в данном случае являются прямой отсылкой к тематике передачи.

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Представители телеканала отметили, что пока не намерены полностью отказываться от сотрудничества с живыми ведущими, подчеркнув, что проект является «пилотным». Похожий эксперимент сейчас проводится и в Китае – телеведущая Рен Сяоронг также сгенерирована при помощи нейросетей, и, согласно заверениям разработчиков, готова вести новостные передачи любой тематики, рассказывая о тех или иных событиях. Как прогнозируют эксперты, в ближайшие годы мы увидим множество виртуальных ведущих, в том числе, не только на телевидении, но и, например, на таких площадках, как YouTube, Twitch или TikTok.