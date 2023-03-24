Работает над обновлением прошивки и компания ASUS

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На прошлой неделе некоторые СМИ и тематические ресурсы опубликовали новость о том, что компания ASUS планирует добавить своим материнским платам, базирующимся на сокете AMD AM5 поддержку модулей оперативной памяти объемом 24 ГБ и 48 ГБ. Теперь же благодаря утечке стало известно, что аналогичную работу ведет и GIGABYTE. Обе фирмы намерены реализовать добавление необходимого функционала при помощи обновления BIOS.

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На одном из китайских ресурсов инсайдер опубликовал скриншоты тестов связки материнской платы GIGABYTE Aorus X670E Master и CPU Ryzen 9 7950X с четырьмя 48-гигабайтными модулями памяти DDR5-6000. Часть производителей ОЗУ уже выпустила подобные планки, и со временем их распространение, вероятно, будет только шириться. Новые прошивки BIOS для материнских плат AMD AMD с поддержкой небинарных модулей памяти DDR5 могут выйти уже в апреле, но эта информация является неофициальной и непроверенной, фигурирующей в основном в различных слухах и сливах. Как же все будет на практике – узнаем уже совсем скоро, но нет сомнений, что как минимум ASUS и GIGABYTE активно работают над поддержкой новых модулей памяти, а значит, MSI и ASRock почти наверняка тоже не захотят отставать от конкурентов.