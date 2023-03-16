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Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, тайваньская компания ASUS официально подтвердила, что некоторые выпускаемые ей материнские платы сокета AMD AM5 в ближайшем будущем получат поддержку модулей DDR5 нестандартного объема – речь идет о планках на 24 ГБ и 48 ГБ, которые с недавнего времени начали предлагать многие производители ОЗУ. Стоит отметить, что сейчас подобные модули и комплекты поддерживаются исключительно МП, относящимися к сокету Intel LGA 1700.
Представитель подразделения маркетинга ASUS выложил на форуме компании пост, в котором рассказал, что поддержку планок на 24 ГБ и 48 ГБ точно получит модель ROG Strix X670-E. В качестве доказательства он прикрепил снимок экрана, на котором демонстрируется работа четырех планок – система успешно распознала 192 ГБ памяти. Когда именно выйдут обновления прошивки BIOS, представитель компании не сообщил, уточнив, что на данном этапе требуется дальнейшая доработка. Тем не менее, сам факт того, что как минимум некоторые платы ASUS получат поддержку новых модулей ОЗУ, теперь не вызывает сомнений. Вероятно, в скором времени о грядущем добавлении подобного функционала отчитаются и конкуренты компании – MSI, GIGABYTE и ASRock.