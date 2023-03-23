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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Криптомошенники взломали Linus Tech Tips и ряд других технологических YouTube-каналов
На них демонстрировались ролики с фейковой информацией в связке с фишинговыми ссылками
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Как сообщает The Verge, неизвестные криптомошенники взломали ряд технологических Youtube-каналов, принадлежащих Linus Media Group блогера Лайнуса Себастьяна. На одном из них было более 15 миллионов подписчиков. Злоумышленники выкладывали на взломанных каналах видеоролики с фейковой информацией о криптовалютах, а в описании оставляли ссылки на фишинговые ресурсы.

Не пренебрегали хакеры и возможностью использования прямых трансляций – они запустили на главном канале сразу две, используя в качестве видеоряда разговор Илона Маска с Джеком Дорси, и предлагая зрителям перейти по ссылке якобы для получения «халявной» криптовалюты. Похожие стримы прошли и на остальных каналах. Сам Лайнус Себастьян в разговоре с журналистами подтвердил факт взлома, но не сообщил какой-либо подробной информации о нем, только рассказал, что в Google проводят расследование, чтобы понять, как именно были взломаны каналы. Восстановить доступ блогеру помогут, сейчас же привязанный к его каналам аккаунт временно заблокирован.

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Произошедший инцидент – далеко не первый. Как пишут некоторые журналисты и блогеры, некая группа злоумышленников связывается с контент-мейкерами, выдавая себя за спонсоров или рекламодателей. Мошенники ведут переговоры и втираются в доверие: их задача на данном этапе – заставить жертву скачать некий файл. Чаще всего это документ с интегрированными в него вредоносными скриптами или замаскированный при помощи длинного названия под документ исполняемый exe-файл. После его открытия ПК блогера заражается вредоносным программным обеспечением, которое может красть cookie-файлы, и, возможно, отслеживать нажатия клавиш.

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#youtube #хакеры #взлом #мошенники #злоумышленники
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