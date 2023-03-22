Желающим приходится записываться в очередь

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Компания Google наконец-то открыла ограниченный доступ к своему чат-боту на основе нейросетей под названием Bard – желающим его получить следует записаться в очередь на сайте bard.google.com, при этом на начальном этапе протестировать сервис смогут лишь избранные пользователи из США и Великобритании. Как отметили в Google, расширять аудиторию имеющих доступ к чат-боту пользователей будут достаточно неспешно. Также представители компании не забыли уточнить, что на данном этапе нейросети не могут заменить поиск. Солидарны с ними и эксперты – как ChatGPT и Bard, так и другие модели склонны к возникновению так называемых «галлюцинаций», при которых они начинают выдумывать несуществующие факты. Например, бот может заявить, что Менделеев жил в XXI веке, печатался в современных научных журналах и создал сайт, посвященный изобретенной им периодической таблице химических элементов.

Руководители команды, работающей над Bard, описывают проект в достаточно осторожных формулировках, называя его «ранним экспериментом, который может быть полезным помощником в творчестве, расширяющим воображение и повышающим производительность». Как отмечают журналисты, получившие доступ к боту, на простые вопросы Bard нередко отвечает правильно, а вот сложные вызывают у него значительные затруднения. Примечательно, что нейросеть генерирует на один вопрос три ответа, а также что Google добавила дисклеймер, в котором уточняется, что сказанное ботом может быть оскорбительным и не отражать точку зрения компании.

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