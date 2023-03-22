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Компания LG выпустила линейку ноутбуков Gram Style, отличающихся от версий прошлых лет переливающимся покрытием корпуса. В настоящий момент доступны модификации с 14-дюймовым и 16-дюймовым экраном, что же касается стоимости новинок – она достаточно высока и стартует с отметки в 1500 американских долларов. Большую часть времени корпус лэптопов выглядит серебристым, но при разном освещении может принимать цвета от голубовато-серого до темно-оранжевого. Имеется у моделей и трекпад с подсветкой.
Весят мобильные ПК LG Gram Style от 999 г, а одним из главных их преимуществ является необычный внешний вид, который может показаться привлекательным многим людям, чьи профессия или хобби связаны с творчеством. Если говорить о технических характеристиках рассматриваемых решений, то стоит упомянуть, что они базируются на новеньком мобильном CPU Intel Core i7-1360P с 4 производительными и 8 энергоэффективными ядрами, а также оснащаются 16 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5 и быстрым M.2 PCI-Express SSD на 512 ГБ или 1 ТБ. Как старшая, так и младшая модификации получили новомодные OLED-экраны – если в случае 16-дюймовой диагонали разрешение составляет 3200x2000 пикселей (120 Гц), то версия с 14-дюймовой обходится разрешением 2880x1800.