Входящие в линейку мобильные ПК очень тонкие и легкие

реклама

Компания LG выпустила линейку ноутбуков Gram Style, отличающихся от версий прошлых лет переливающимся покрытием корпуса. В настоящий момент доступны модификации с 14-дюймовым и 16-дюймовым экраном, что же касается стоимости новинок – она достаточно высока и стартует с отметки в 1500 американских долларов. Большую часть времени корпус лэптопов выглядит серебристым, но при разном освещении может принимать цвета от голубовато-серого до темно-оранжевого. Имеется у моделей и трекпад с подсветкой.

Весят мобильные ПК LG Gram Style от 999 г, а одним из главных их преимуществ является необычный внешний вид, который может показаться привлекательным многим людям, чьи профессия или хобби связаны с творчеством. Если говорить о технических характеристиках рассматриваемых решений, то стоит упомянуть, что они базируются на новеньком мобильном CPU Intel Core i7-1360P с 4 производительными и 8 энергоэффективными ядрами, а также оснащаются 16 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5 и быстрым M.2 PCI-Express SSD на 512 ГБ или 1 ТБ. Как старшая, так и младшая модификации получили новомодные OLED-экраны – если в случае 16-дюймовой диагонали разрешение составляет 3200x2000 пикселей (120 Гц), то версия с 14-дюймовой обходится разрешением 2880x1800.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде



