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Как сообщает NewAtlas, компания Zipline, дроны доставки которой ранее спускали небольшие грузы на парашютах, планирует испытать новую схему, при которой заказ будет доставляться до двери клиента при помощи тросов с пропеллером – по мнению специалистов фирмы, подобный подход позволит достичь большей точности, ведь небольшая коробка с парашютом, особенно при сильном ветре, может улететь не туда или даже зацепиться за провода, либо ветки деревьев.
Беспилотник под названием Platform 2 (P2) Zip позволит переместить груз весом до 3.6 кг на расстояние до 16 км или до 39 км, если по пути будет находиться станция подзарядки. По плану, БПЛА будет держаться на высоте около 90 метров, иногда опуская ниже, при этом положение спускаемого на тросе контейнера можно будет контролировать как при помощи самого дрона, так и благодаря двигателю и винту. Спустившись, контейнер автоматически оставит груз и будет возвращен на борт беспилотника. В настоящий момент дроны Zipline первого поколения, доставляющие груз при помощи парашютов, уже используются в Руанде, также компания уже договорилась с несколькими медицинскими центрами в США и ведет переговоры с американской сетью продуктовых магазинов Sweetgreen.