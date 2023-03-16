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Как сообщает ресурс TechPowerUp, работающий на тайваньскую компанию ASUS оверклокер Йон «Elmor» Сандстрем достиг впечатляющих результатов при разгоне одного из вышедших в этом году процессоров Intel. Энтузиасту удалось разогнать все 56 ядер CPU Xeon w9-3495X до 5,5 ГГц – в ходе эксперимента применялся жидкий азот, а энергопотребление и тепловыделение процессора достигло невероятных 1881 Вт – это больше, чем выдают некоторые компактные масляные радиаторы, предназначенные для обогрева комнат в зимнее время. Стандартный TDP решения составляет 350 Вт, а заявленный TDP для турборежима – 450 Вт.
Сообщается, что оверклокер использовал пару БП Superflower Leadex мощностью по 1600 Вт, а применение жидкого азота позволило держать температуру процессора на уровне ниже -90 градусов по Цельсию. Помимо этого, известно, что задействовались материнская плата ASUS Pro WS W790E-SAGE SE и восьмиканальный набор ОЗУ G.Skill Zeta R5 DDR5. В тесте Cinebench R23 «раскочегаренный» CPU продемонстрировал результат в 132 220 баллов, немного не дотянув до предыдущей рекордной отметки, также заданной Сандстремом – 132 484 балла. Стоит отметить, что взаимовыгодное сотрудничество с оверклокерами давно уже стало для производителей МП и других комплектующих ПК стандартной практикой, позволяющей привлекать дополнительной медийное внимание к их продукции.