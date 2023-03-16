В ходе эксперимента использовался жидкий азот

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

реклама

Как сообщает ресурс TechPowerUp, работающий на тайваньскую компанию ASUS оверклокер Йон «Elmor» Сандстрем достиг впечатляющих результатов при разгоне одного из вышедших в этом году процессоров Intel. Энтузиасту удалось разогнать все 56 ядер CPU Xeon w9-3495X до 5,5 ГГц – в ходе эксперимента применялся жидкий азот, а энергопотребление и тепловыделение процессора достигло невероятных 1881 Вт – это больше, чем выдают некоторые компактные масляные радиаторы, предназначенные для обогрева комнат в зимнее время. Стандартный TDP решения составляет 350 Вт, а заявленный TDP для турборежима – 450 Вт.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3080 за 70тр с началом несмотря на курс Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Сообщается, что оверклокер использовал пару БП Superflower Leadex мощностью по 1600 Вт, а применение жидкого азота позволило держать температуру процессора на уровне ниже -90 градусов по Цельсию. Помимо этого, известно, что задействовались материнская плата ASUS Pro WS W790E-SAGE SE и восьмиканальный набор ОЗУ G.Skill Zeta R5 DDR5. В тесте Cinebench R23 «раскочегаренный» CPU продемонстрировал результат в 132 220 баллов, немного не дотянув до предыдущей рекордной отметки, также заданной Сандстремом – 132 484 балла. Стоит отметить, что взаимовыгодное сотрудничество с оверклокерами давно уже стало для производителей МП и других комплектующих ПК стандартной практикой, позволяющей привлекать дополнительной медийное внимание к их продукции.