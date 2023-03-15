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Несмотря на то, что стоимость самой известной в мире криптовалюты, биткоина, вчера доходила до более чем 26 тысяч долларов США за единицу, курс не удержался даже выше знаковой отметки в 25 тысяч и на момент написания данной новости составляет 24 350 долларов. Эксперты объясняют это откатом после чрезмерно резкого роста, последовавшего вслед за банкротством нескольких американских банков и восстановлением привязки стейблкоина USDC к доллару.
По мнению большинства криптовалютных аналитиков, ждать скорого окончания криптозимы пока не стоит, тем не менее, с учетом того, что 1 января биткоин стоил около 16 500 долларов, он уже вырос почти на 50%. В начале года главная мировая криптовалюта была несколько недооценена по причине оттока инвесторов на фоне негативной новостной повестки, касающейся массовых сокращений в занятых в отрасли компаниях, а также на фоне скептических заявлений насчет ненадежности криптобирж, стейблкоинов и криптовалютной индустрии в целом. При этом в Morgan Stanley по-прежнему считают биткоин спекулятивным активом, также многие эксперты говорят о его высокой волатильности, и, соответственно, высоких рисках при вложении в него денежных средств, и с этим трудно не согласиться.