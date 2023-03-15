Но в Россию и Белоруссию они не доставляются

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, компания Microsoft для поощрения участников программы Windows Insider начала рассылать им тематические флеш-накопители. Для того, чтобы получить подобный презент, пользователь должен ввести на сайте фирмы уникальный код, отправленный ему на электронную почту, а также свои данные и адрес доставки. Число флешек ограничено, так что всем желающим они не достанутся. Доставка в Россию и Беларусь в настоящий момент не осуществляется – вероятно, из-за санкций. В остальные же страны посылка может добираться до 6-8 недель.

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У Windows 11 существуют такие каналы обновлений, как Canary/Dev/Beta/Release Preview/Stable. При этом текущая сборка Dev обновляется до Canary, единственной же возможностью перейти на более близкую к релизу версию является чистая установка. Выйти из программы тестирования и перейти на стабильную сборку также можно не в любой момент, но с конца февраля до 8 марта Microsoft предоставляла такую возможность. Тем временем некоторые инсайдеры сообщают о возможности выхода в конце 2023 года или в первой половине 2024 новой операционной системы под названием Windows 12.