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[Zero] За пост начислено вознаграждение
МТС планирует запустить собственный видесервис для конкуренции с YouTube и TikTok
Впрочем, многие эксперты относятся к перспективам площадки скептически
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Как сообщает издание «Коммерсант», российский оператор мобильной связи МТС планирует осенью 2023 года запустить собственный видеосервис, который, по задумке, будет конкурировать на внутреннем рынке с такими гигантами, как YouTube и TikTok, а также VK. Ядром площадки станет уже существующий сервис игрового стриминга WASD – на первом этапе оператор может вложить в проект до 1.5-2 миллиардов рублей. При этом эксперты относятся к планам МТС скептически, заявляя, что компании будет гораздо сложнее привлечь аудиторию, чем той же VK, которая может использовать для этого свои соцсети.

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Источники рассказали журналистам, что в настоящие момент идет расширение команды, работающей над будущим видеосервисом. При этом как МТС планирует привлекать на площадку контент-мейкеров и их зрителей – пока непонятно, поскольку сервис WASD так и не стал популярным у стримеров. Рыночные аналитики считают, что «российским YouTube» скорее станет видеоплатформа VK, при этом чем больше становится ее аудитория, тем выше риски блокировки в стране оригинального YouTube, который остается одной из немногих крупных зарубежных площадок, не осуществляющих цензуру по требованию Роскомнадзора.

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