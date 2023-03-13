Союз потребителей против, как и многие граждане страны

реклама

В пятницу, 3 марта в СМИ и на тематических ресурсах была опубликована новость о том, что Союз потребителей РФ попросил сохранить беспошлинный порог для россиян на уровне 1000 евро – если он не будет продлен до 1 апреля, то автоматически снизится до отметки в 200 евро. Многочисленные эксперты высказывали предположения, что ритейлеры, вероятно, попробуют пролоббировать уменьшение беспошлинного порога, потому что им невыгодно, когда граждане заказывают товары из-за рубежа, а не покупают у них с высокой наценкой. И такие прогнозы оправдались.

Представители руководства Wildberries, DNS, «М.Видео — Эльдорадо», «Детского мира» и re:Store обратились к Минэкономразвития, Минпромторгу, Минфину и ФТС с просьбой уменьшить порог до 200 евро, вернув его к «доспецоперационному» показателю. По мнению ритейлеров, российский бизнес приспособился к санкциям и наладил цепочки поставок, поэтому дефицита товаров возникнуть не должно.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Большинство граждан на тематических ресурсах и в социальных сетях оценили инициативу ритейлеров резко негативно – некоторые потребители даже заявили, что больше не будут приобретать товары в магазинах, руководство которых подписалось под просьбой о снижении беспошлинного порога. При этом наценка в том же DNS иногда бывает просто космической – один и тот же жесткий диск объемом 18 ТБ может стоить за рубежом в пересчете на рубли 21-23 тысячи (без НДС), а в российской рознице – 50-60 тысяч (с НДС).