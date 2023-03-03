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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Беспошлинный порог в размере 1000 евро могут продлить по просьбе Союза потребителей России
А могут и не продлить - срок истекает 1 апреля текущего года
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Как сообщают российские СМИ, Союз потребителей РФ направил письмо вице-премьеру Алексею Оверчуку с просьбой сохранить беспошлинный порог для россиян на уровне 1000 евро и 31 кг. По мнению авторов обращения, это необходимо сделать для поддержки покупателей в связи с тем, что многие зарубежные компании приостановили или полностью прекратили деятельность в стране.

До 2019 года беспошлинный порог составлял 1000 евро, но в дальнейшем был уменьшен сначала до 500, а потом до 200 евро. К отметке в 1000 евро его вернули весной 2022 года в свете беспрецедентных санкций, а также ухода с российского рынка части зарубежных брендов. Изначально предполагалось, что данная мера будет действовать до середины осени, но в дальнейшем сроки продлили до 1 апреля 2023 года. Таким образом, если в нынешнем месяце не будет нового продления, норма автоматически вернется к 200 евро, что не позволит россиянам выгодно приобретать цифровую и бытовую технику, а также многие другие товары в зарубежных интернет-магазинах.

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По данным издания «Известия», вопрос будет рассматриваться в правительстве уже в ближайшие дни. При этом сторонние эксперты полагают, что вероятность продления сроков достаточно высока, если не вмешаются лоббисты со стороны крупного бизнеса, например, из компаний, входящих в объединение АКИТ, которое некоторые экономисты считают квазимонопольным и продвигающим свои интересы в ущерб интересам российских потребителей.

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Вадим Андриевский
08:50
Походу чел еще на ддр3 1600 сидит и пытается свои 5 копеек накукарекать.
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
Вадим Андриевский
08:48
Бывает . В инете полно гайдов восткновления.
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
armadaovs
08:48
у вас огромные расстояния, которые не за час и не два проходятся.
Чем окончилась охота на украинских диверсантов в Брянской области
Вадим Андриевский
08:47
Так частота или тайминги ? Определись.
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
AMD Radeon
08:47
К сожалению здесь очень гнилое комьюнити на оверклокерс, ни один уважающий человек не будет для них что-то здесь писать .
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Вадим Андриевский
08:47
Это статья начинающего мамкиного оверклокера с али памятью.
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
armadaovs
08:44
оверклокинг мёртв.
О Марксе, гигиене и о том, что "старые Оверы больше не вернутся"
Вадим Андриевский
08:44
Да еще нету (либо не сделал) кнопки сброса смос - что облегчает любой разгон.
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
Пузо
08:44
Потенциал подвозят понемногу. 7700х уже почти до уровня 13900 поднялся. Ещё немного и вперёд выйдет.
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Вадим Андриевский
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Если у тебя нет разницы - проблема в тебе.
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