А могут и не продлить - срок истекает 1 апреля текущего года

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Как сообщают российские СМИ, Союз потребителей РФ направил письмо вице-премьеру Алексею Оверчуку с просьбой сохранить беспошлинный порог для россиян на уровне 1000 евро и 31 кг. По мнению авторов обращения, это необходимо сделать для поддержки покупателей в связи с тем, что многие зарубежные компании приостановили или полностью прекратили деятельность в стране.

До 2019 года беспошлинный порог составлял 1000 евро, но в дальнейшем был уменьшен сначала до 500, а потом до 200 евро. К отметке в 1000 евро его вернули весной 2022 года в свете беспрецедентных санкций, а также ухода с российского рынка части зарубежных брендов. Изначально предполагалось, что данная мера будет действовать до середины осени, но в дальнейшем сроки продлили до 1 апреля 2023 года. Таким образом, если в нынешнем месяце не будет нового продления, норма автоматически вернется к 200 евро, что не позволит россиянам выгодно приобретать цифровую и бытовую технику, а также многие другие товары в зарубежных интернет-магазинах.

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По данным издания «Известия», вопрос будет рассматриваться в правительстве уже в ближайшие дни. При этом сторонние эксперты полагают, что вероятность продления сроков достаточно высока, если не вмешаются лоббисты со стороны крупного бизнеса, например, из компаний, входящих в объединение АКИТ, которое некоторые экономисты считают квазимонопольным и продвигающим свои интересы в ущерб интересам российских потребителей.